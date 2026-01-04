Im Südwesten der Hauptstadt

Stromausfall im Berliner Südwesten (AFP / ODD ANDERSEN)

Menschen, bei denen die Heizung ausgefallen ist, können dort Zuflucht finden. Wie der RBB berichtet, wollen heute außerdem mehrere Kirchengemeinden Räume öffnen, in denen sich Menschen aufwärmen oder ihre Handys aufladen können. Die Polizei zeigte verstärkt Präsenz auf den dunklen und verschneiten Straßen.

Vermutlich wegen des Stromausfalls ist ein Stellwerk der Bahn in Berlin-Wannsee ausgefallen. Dies führte im S-Bahnverkehr und bei den Regionalzügen zwischen der Hauptstadt und Potsdam zu Ausfällen. Der Stromausfall im Südwesten Berlins wird nach Einschätzung des Netzbetreibers für einen Großteil der Betroffenen voraussichtlich noch bis nächsten Donnerstag andauern. Grund sei der sehr aufwendige Bau von Ersatzleitungen nach dem Brand einer Kabelbrücke über den Teltow-Kanal. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Dem Staatsschutz liegt ein Bekennerschreiben vor, das derzeit geprüft wird.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.