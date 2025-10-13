Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Die russischen Truppen hätten gelenkte Bomben eingesetzt und unter anderem eine medizinische Einrichtung getroffen, teilte Terechow auf Telegram mit. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte Medienberichte, nach denen er in dieser Woche in Washington mit US-Präsident Trump zusammenkommen will. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der EU-Außenbeauftragten Kallas in Kiew sagte Selenskyj, es werde unter anderem um die Lieferung weitreichender Waffen an sein Land gehen. Die russische Führung hat für diesen Fall mit Gegenreaktionen gedroht.

Bundesaußenminister Wadephul forderte Trump auf, den Druck auf Kremlchef Putin zu erhöhen, damit dieser seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.