Betroffen ist nach offiziellen Angaben auch die gleichnamige Region. Präsident Selenskyj erklärte in Kiew, das russische Militär habe die Ukraine in der Nacht mit 450 Drohnen und 30 Raketen angegriffen. Die militärischen Aktionen zielten auf die Energieinfrastruktur des Landes. Tausende Haushalte seien von der Versorgung abgeschnitten.
Wie das russische Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, kamen in der südrussischen Region Saratow zwei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff ums Leben. Zudem gebe es mehrere Verletzte. Den Angaben zufolge schossen die russischen Streitkräfte 41 Drohnen ab.
Die jeweilgen Angaben im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Diese Nachricht wurde am 13.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.