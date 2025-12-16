Klimawandel

Studie: Bis 2100 könnte es nur noch drei Prozent der heutigen Gletscher in den Alpen geben

In zehn bis 20 Jahren könnte die Rate der [Gletscherschmelze|Studie: https://www.nature.com/articles/s41558-025-02513-9] in den Alpen auf ihrem Höhepunkt sein - das ist das Ergebnis einer Studie, die im Fachblatt "Nature" erschien. Weltweit dürfte diese Marke rund zehn Jahre später erreicht werden.