Die Parteipräferenz von Menschen in Deutschland unterscheidet sich einer Studie zufolge je nach Herkunft. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Das ist ein Ergebnis einer Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung . Sie befragte sowohl Deutsche mit Migrationshintergrund als auch nicht wahlberechtigte Ausländer zu ihrer Parteipräferenz. Dabei erhielt unter polenstämmigen Menschen sowie Spätaussiedlern die AfD die meiste Zustimmung. Allerdings wird die Partei gruppenübergreifend insgesamt mehrheitlich stark negativ bewertet.

Bei türkei- und bei russlandstämmigen Personen ist die SPD mit großem Abstand die am häufigsten präferierte Partei. Die CDU ist die einzige Partei, die bei allen befragten Gruppen mit Migrationshintergrund durchschnittlich positiv bewertet wird.

Insgesamt - so heißt es in der Studie weiter - wählten Deutsche mit Migrationshintergrund unterm Strich nicht anders als solche ohne diesen Hintergrund.

Für die Studie wurden rund 1.000 Deutsche mit Migrationshintergrund sowie etwa ebenso viele Ausländer befragt, und zwar türkeistämmige, russlandstämmige und polenstämmige Personen sowie Spätaussiedler. Die vergleichsweise kleineren Gruppen mit Migrationshintergrund aus arabischen Staaten beziehungsweise der Ukraine wurden nicht befragt.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.