Gesundheit
Studie zu mRNA-Impfstoffen: Wirksamer Schutz vor Infektionen, schweren Verläufen und Tod

Ein internationales Forschungsteam hat in einer großangelegten Studie mRNA-Impfstoffe überprüft und kommt zu dem Schluss: Sie schützen wirksam vor Infektionen, schweren Verläufen und Tod. Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse erhoffen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich weitere Forschungsperspektiven.

    Ein Arzt hält mit Schutzhandschuhen in einem Labor eine Ampulle mit einem Impfstoff (Symbolbild).
    Die mRNA-Technologie wurde vor allem in der Coronapandemie relevant. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)
    Zum ersten Mal zugelassen wurden mRNA-Impfstoffe während der Corona-Pandemie. Bei dieser Impftechnik werden nicht, wie üblich, abgetötete oder abgeschwächte Krankheitserreger gespritzt, sondern eine Art Bauplan, mit dessen Hilfe ein Organismus Antikörper produzieren kann. Das funktioniert über ein Virus-Protein, das die Antikörperproduktion veranlasst.
    Viele Patienten hatten sich gegenüber mRNA-Impfstoffen zunächst skeptisch gezeigt. Die Studie, bei der das Team aus verschiedenen Fachleuten sowohl klinische Studien, als auch Grundlagenforschung herangezogen hat, legt dar: mRNA-Impfstoffe schützen wirksam. Es gibt Risiken wie etwa eine Herz-Muskel-Entzündung, sie treten aber so selten auf, dass der Nutzen klar überwiegt. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse im Medizin-Journal The Lancet. Die Forschenden sehen in der mRNA-Technologie ein großes Potenzial für andere Impfstoffe - etwa gegen Grippe oder Krebs.
    Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.