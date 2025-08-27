Wohnkosten

Azubis und Studierende geben überdurchschnittlich viel Geld für ihre Wohnung aus. (picture alliance / Jochen Tack / Jochen Tack)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, liegt die Belastung bei Studierenden mit eigener Haushaltsführung bei durchschnittlich 53 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens. Auch in Wohngemeinschaften beträgt der Anteil noch rund 37 Prozent. Azubis geben demnach im Schnitt 41 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen aus. Das ist deutlich mehr als die Wohnkostenbelastung der Gesamtbevölkerung, die bei knapp 25 Prozent im Durchschnitt liegt.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.