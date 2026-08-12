Reformpläne

Die durchschnittliche Miete für ein WG-Zimmer betrgät laut Studierendenwerk 512 Euro. (Deutschlandradio / Waltraud Rieken )

Der Vorstandsvorsitzende Anbuhl sagte der "Rheinischen Post", auch die zum Sommer nächsten Jahres geplante Erhöhung auf 440 Euro liege immer noch weit unter der durchschnittlichen Miete von 512 Euro für ein WG-Zimmer auf dem freien Wohnungsmarkt. Daher müsse die Pauschale noch in dieser Legislaturperiode ein weiteres Mal erhöht werden. Lobend äußerte sich der Studierendenwerk-Vorsitzende hingegen für das Vorhaben, den Bafög-Grundbedarf schrittweise auf das Niveau der Grundsicherung anzuheben. Damit werde endlich ein Mechanismus geschaffen, der verhindere, dass die Förderung immer wieder über Jahre hinweg hinter der Preisentwicklung zurückbleibt.

Über die Bafög-Reform berät heute das Bundeskabinett.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.