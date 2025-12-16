Die Lage für die Menschen im Gazastreifen verschlechtert sich. (Jehad Alshrafi/AP/dpa)

Die Menschen frören und hungerten, sagte ein Vertreter der Hilfsorganisation "IsrAID" der Zeitung "Haaretz". Der Sturm Byron habe zudem für erhebliche Schäden an den Zelten gesorgt. Man versuche, weitere Winterhilfe für das Palästinensergebiet zu beschaffen.

Laut einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa wurden erneut mehrere Flüchtlinge verletzt, als in der Nähe von Gaza-Stadt eine Mauer einstürzte und auf ihre Zelte fiel. Viele Zeltlager wurden zudem durch den starken Niederschlag und heftige Winde überschwemmt. Menschenrechtsgruppen und medizinisches Personal in Gaza warnten vor einer erhöhten Gefahr für Infektionskrankheiten durch Müll und Abwasser.

