Schleswig-Holstein

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie erklärte, die Pegelstände könnten heute in Teilen der Küstenregion bis zu zwei Meter über dem mittleren Hochwasser stehen. Betroffen sind demnach auch Ems, Weser und Elbe. Hinzu kommen laut den Angaben des Deutschen Wetterdienstes Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde sowie Regen.

Der Fährbetrieb an der Küste Schleswig-Holsteins wurde teilweise eingestellt, so etwa die Verbindungen zwischen Schlüttsiel und den Halligen. In Hamburg droht die Überflutung niedrigliegender Gebiete wie etwa des Fischmarkts.

