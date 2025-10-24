Sturmtief "Joshua" sorgt in mehreren Bundesländern für Probleme. (Bodo Marks / dpa / Bodo Marks)

In mehreren Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland mussten unter anderem umgestürzte Bäume beseitigt werden. Im Bahnverkehr kam es zu Einschränkungen. Bereits am Morgen und Vormittag hatte der Deutsche Wetterdienst entlang der Nordseeküste in Schleswig-Holstein Böen mit Windgeschwindigkeiten von fast 120 Kilometern pro Stunde gemessen. Mehrere Fähren stellten den Betrieb ein. Am Nachmittag wird an der Elbe und an der Nordseeküste eine Sturmflut erwartet. Gegen Abend soll der Wind wieder abflauen.

