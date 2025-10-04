Europa

Sturmtief sorgt für Behinderungen - Sturmflutwarnung für die Nordseeküste

Ein Sturmtief hat in mehreren europäischen Ländern zu erheblichen Einschränkungen vor allem im Flug- und Fährverkehr geführt - auch in Deutschland. Auf dem stark frequentierten Amsterdamer Flughafen Schiphol etwa mussten rund 150 Flüge gestrichen werden. Für morgen warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt vor einer Sturmflut an der Nordseeküste.