Sturmtief "Joshua" hat bislang überschaubare Schäden angerichtet. (Bodo Marks / dpa / Bodo Marks)

In Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg kam es laut Polizei und Feuerwehr zu etlichen Einsätzen vor allem wegen umgestürzter Bäume. So stürzte in Düsseldorf ein rund 50 Meter hoher Baum um und begrub neun geparkte Autos unter sich. Die Deutsche Bahn meldete einzelne kleinere Einschränkungen aufgrund des Wetters aus dem Fernverkehr. Betroffen waren der Norden, Westen und Süden.

Der Deutsche Wetterdienst warnte heute noch vor Sturm bis hin zu unwetterartigen Orkanböen an der Nordseeküste sowie dem angrenzenden Binnenland. Gleiches galt für exponierte Gipfellagen in Gebirgen.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.