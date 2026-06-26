Medienberichten zufolge rechnet die Bahn mit Mehrkosten in Höhe von rund drei Milliarden Euro und Gesamtausgaben in Höhe von 14,5 Milliarden Euro.
Zur Zukunft des Projekts wollen sich heute Bahn-Chefin Palla, der baden-württembergische Ministerpräsident Özdemir und der Stuttgarter Oberbürgermeister Nopper äußern.
An Stuttgart 21 wird seit gut 16 Jahren gearbeitet, die Fertigstellung verzögerte sich immer wieder. Ursprünglich sollte der Tiefbahnhof rund drei Milliarden Euro kosten.
Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.