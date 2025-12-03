VfL Bochum gegen VfB Stuttgart beim DFB-Pokal-Achtelfinale (David Inderlied / dpa / David Inderlied)

Der Fußball-Bundesligist von Trainer Sebastian Hoeneß setzte sich im Achtelfinale beim Zweitligisten VfL Bochum mit 2:0 (1:0) durch. Der VfL-Verteidiger Philipp Strompf brachte die Schwaben per Eigentor in der zwölften Minute zunächst in Führung und sah dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auch noch die Rote Karte. Im Ruhrstadion traf zudem Deniz Undav (47.) für den VfB zum Endstand.

Ebenfalls in die nächste Runde zog der SC Freiburg ein. Angeführt von Standardspezialist Vincenzo Grifo besiegten die favorisierten Südbadener von Coach Julian Schuster den Zweitligisten SV Darmstadt 98 mit 2:0 (1:0). Grifo traf per Foulelfmeter (42. Minute), ehe er den zweiten Treffer von Lucas Höler (69.) vorbereitete. Einen noch deutlicheren Erfolg vergab der 32-jährige Grifo, als er mit einem zweiten Elfmeter an der Latte scheiterte (84.). Darmstadt verlor kurz vor Schluss noch Matej Maglica per Gelb-Roter Karte.

