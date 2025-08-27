Die Mannschaft siegte bei Zweitligist Eintracht Braunschweig im Elfmeterschießen mit 8:7. Nach dem Ende der Verlängerung hatte es 4:4 gestanden.
Die Tore: 1:0 Köhler (8.), 1:1 Demirovic (12.), 1:2 Demirovic (60.), 2:2 Di Michele Sanchez (77.), 3:2 Di Michele Sanchez (85.), 3:3 Woltemade (89.), 3:4 Ba (92., Eigentor), 4:4 Conteh (104.)
Elfmetermeterschießen: 1:0 Szabo, 1:1 Woltemade, Nübel (Stuttgart) hält gegen Gomez, 1:2 Mittelstädt, Nübel hält gegen Marie, Hoffmann (Braunschweig) hält gegen Andrés, 2:2 Aydin, Zagadou (Stuttgart) schießt neben das Tor, 3:2 Polter, 3:3 Leweling, 4:3 Bell Bell, 4:4 Demirovic, 5:4 Ba, 5:5 Hendriks, 6:5 Ehlers, 6:6 Vagnoman, 7:6 Conteh, 7:7 Karazor, Nübel hält gegen Frenkert, 7:8 Assignon
