DFB-Pokal
Stuttgart zieht mit Sieg in Braunschweig im Elfmeterschießen in zweite Runde ein

Im DFB-Pokal hat Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart die zweite Runde erreicht.

    Ein Braunschweiger Spieler im gelben Trikot treibt den Ball vor sich her. Dahinter ein weiterer Braunschweiger und zwei Stuttgarter in weißen Trikots. Im Hintergrund unscharf eine vollbesetzte Tribüne.
    Spielszene aus dem Pokalspiel. (picture alliance / dpa / Swen Pförtner)
    Die Mannschaft siegte bei Zweitligist Eintracht Braunschweig im Elfmeterschießen mit 8:7. Nach dem Ende der Verlängerung hatte es 4:4 gestanden.
    Die Tore: 1:0 Köhler (8.), 1:1 Demirovic (12.), 1:2 Demirovic (60.), 2:2 Di Michele Sanchez (77.), 3:2 Di Michele Sanchez (85.), 3:3 Woltemade (89.), 3:4 Ba (92., Eigentor), 4:4 Conteh (104.)
    Elfmetermeterschießen: 1:0 Szabo, 1:1 Woltemade, Nübel (Stuttgart) hält gegen Gomez, 1:2 Mittelstädt, Nübel hält gegen Marie, Hoffmann (Braunschweig) hält gegen Andrés, 2:2 Aydin, Zagadou (Stuttgart) schießt neben das Tor, 3:2 Polter, 3:3 Leweling, 4:3 Bell Bell, 4:4 Demirovic, 5:4 Ba, 5:5 Hendriks, 6:5 Ehlers, 6:6 Vagnoman, 7:6 Conteh, 7:7 Karazor, Nübel hält gegen Frenkert, 7:8 Assignon
    Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.