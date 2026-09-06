Sabotage an Stromleitungen

Die Ermittler prüfen Hinweise, etwa zum Aufenthaltsort des 48-Jährigen aus Gevelsberg in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei hatte gestern einen Fahndungsaufruf mit zwei Fotos des Verdächtigen veröffentlicht.
Bei versuchten Anschlägen auf das Stromnetz in den Landkreisen Bautzen und Görlitz in Sachsen wurden insgesamt zwölf selbstgebaute Sprengvorrichtungen entdeckt. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mit. Die sächsischen Behörden prüfen nach eigenen Angaben einen Zusammenhang mit ähnlichen Funden in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. In allen drei Bundesländern wird noch Braunkohle abgebaut und verstromt.
Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.