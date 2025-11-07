Das teilte der südkoreanischen Generalstab mit. Informationen zum Raketentyp oder der Flugweite wurden nicht genannt.
Zuletzt hatte Nordkorea Ende Oktober mehrere ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert. Der jüngste Test könnte eine Reaktion auf den Besuch von US-Präsident Trump in Südkorea gewesen sein. Dabei hatte Trump dem militärisch verbündeten Land grünes Licht für den Bau eines Atom-U-Bootes gegeben. Zudem hatte das US-Finanzministerium seine Sanktionen gegen Vertreter und Organisationen Nordkoreas erweitert.
