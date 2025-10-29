US-Präsident Trump hat seinen südkoreanischen Amtskollegen Lee getroffen. (AP / Mark Schiefelbein)

Ein Präsidentenberater Südkoreas erklärte, es umfasse insbesondere Zölle auf Autos und die Verpflichtung seines Landes zu umfangreichen Investitionen in den USA. Südkoreas Präsident Jae-Myung und US-Präsident Trump hätten sich auf einen Kompromiss geeinigt. Dieser sehe vor, dass gegenseitige Zölle auf Autos von 25 Prozent auf 15 Prozent gesenkt werden.

Außerdem habe man sich auf einen Investitionsplan in Höhe von 350 Milliarden Dollar verständigt. Bereits im Juli hatte die US-Regierung einem solchen Abkommen zugestimmt. Autozölle waren davon jedoch bislang ausgeschlossen. Trump hält sich derzeit beim APEC-Gipfel im südkoreanischen Gyeongju auf. Er bestätigte eine Einigung.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.