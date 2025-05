Vor der Wahl

Südkoreas Interimspräsident Han Duck Soo (AFP / HANDOUT)

Er gab in einer Fernsehansprache bekannt, er wolle sich einer größeren Verantwortung stellen und sich auf den Wahlkampf konzentrieren. Er war im vergangenen Monat an die Stelle des damaligen Präsidenten Yoon getreten, nachdem dieser vom Verfassungsgericht des Amtes enthoben worden war. Han von der Konservativen Partei strebt Medienberichten zufolge an, regulär für das Amt des südkoreanischen Präsidenten zu kandidieren.

Verfahren gegen Kandidaten der Demokraten

Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Lee, muss um seine Teilnahme an der Wahl in einem Monat bangen. Das Oberste Gericht des Landes hob einen Freispruch für den Politiker auf. Damit muss das Verfahren wegen des Verdachts auf Lügen neu geführt werden. Lee liegt derzeit in den Umfragen in Südkorea vorn. Sollte er noch vor dem Wahltermin schuldig gesprochen werden, müsste er seine Kandidatur niederlegen.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.