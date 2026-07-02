Nach Ende des Tankrabatts

Die Benzinpreise steigen nach Ablauf des Tankrabattes wieder. (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)

Verglichen mit Dienstag ergibt sich für E10 ein Anstieg um 9,3 Cent, für Diesel ein Plus von 10 Cent. Das ist deutlich weniger als der weggefallene Steuerrabatt. Allerdings hatten die beiden Kraftstoffe schon in den Tagen vor dem Ende des Tankrabatts zugelegt.

Die Mineralölbranche verwies unter anderem auf die hohe Nachfrage in den letzten Tagen des Tankrabatts. Der ADAC kritisierte, dass die Preise bereits seit Wochen zu hoch seien und das Ende des Rabatts zu früh eingepreist worden sei.

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Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.