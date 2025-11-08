Der Supreme Court hat der US-Regierung Spielraum bei den Lebensmittelhilfen zugestanden. (picture alliance / newscom / Leigh Vogel)

Die wegen der Haushaltssperre gestoppten Hilfen für Millionen Amerikaner müssen vorerst nicht ausgezahlt werden. Zuvor hatten Gerichte in verschiedenen Bundesstaaten anders entschieden. Sie hatten angeordnet, dass die Unterstützung für arme US-Bürger über einen Nothilfefonds weiter finanziert werde. Ein untergeordnetes Gericht hat nun Zeit, den Antrag der Trump-Regierung auf ein Aussetzen der Lebensmittelhilfen zu prüfen. Fast 42 Millionen Amerikaner beziehen Lebensmittelgutscheine.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.