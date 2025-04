Georgisch-russischer Künstler

Das berichten russische Staatsmedien. Präsident Putin und das Außenministerium würdigten den Künstler. Zereteli leitete seit 1997 die Akademie der Künste in Moskau. Wegen seiner Staatsnähe schon zu Sowjetzeiten war Zereteli umstritten. Er hatte immer wieder große Aufträge angenommen, fand aber auch im Westen Zuspruch. Zeretelis Werke sind vielerorts im öffentlichen Raum zu sehen, darunter in Moskau das fast 100 Meter hohe Denkmal für Peter den Großen. Zereteli soll mehr als 5.000 Werke geschaffen haben, darunter Skulpturen, Bilder, Grafiken, Fresken sowie Mosaike. 1990 wurde vor dem UNO-Gebäude in New York seine Skulptur "Good Defeats Evil" (auf Deutsch: Das Gute besiegt das Böse) enthüllt.