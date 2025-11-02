Dem Festgenommenen wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen. (picture-alliance / dpa / Paul Zinken)

Bei dem Festgenommenen handele es sich um einen syrischen Staatsbürger, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Es gehe um die Planung eines dschihadistisch motivierten Anschlags. Details zum möglichen Anschlagsort wurden zunächst nicht bekannt. Der Mann soll demzufolge auf einer Social-Media-Plattform mehrfach Propaganda der Terrororganisation Islamischer Staat geteilt haben. Dabei gehe es um Lieder oder Hymnen mit dschihadistischem Kontext, die häufig selbst vom IS veröffentlicht würden mit der Aufforderung, sie zu teilen.

Auch Material zum Bau von Sprengsätzen sichergestellt

An der Festnahme im Stadtteil Neukölln gestern sei ein Spezialeinsatzkommando beteiligt gewesen, hieß es. Dabei seien auch Materialien sichergestellt worden, die zum Bau von Sprengsätzen geeignet seien. Der Mann sollte noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die "Bild"-Zeitung berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, insgesamt seien drei Wohnanschriften des Mannes in Berlin durchsucht worden. Laut dem Bericht soll ein möglicher Anschlag in der Hauptstadt geplant worden sein; Details waren aber nicht bekannt.

