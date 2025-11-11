Nach Treffen im Weißen Haus

Syriens Übergangspräsident al-Scharaa traf gestern US-Präsident Trump (Foto der Presseabteilung des syrischen Präsidentenbüros). (dpa / AP / HOGP)

Damit werde des Land zum 90. Mitglied der Allianz, hieß es in Washington. Dort hatte Präsident Trump gestern den syrischen Übergangspräsidenten al-Scharaa empfangen. Die syrische Seite betonte, das Abkommen sei politischer Natur und enthalte bislang keine militärischen Komponenten.

Trump sagte, al-Scharaaa sei ein sehr starker Anführer, der es schaffen könne, dass Syrien erfolgreich werde.

Eine Annäherung zwischen Syrien und Israel ist nicht in Sicht. Al-Scharaa sagte in einem Interview, wegen des anhaltenden Streits um die Golanhöhen könne es derzeit keine Friedensgespräche geben. Er zeigte sich aber offen für Vermittlungsbemühungen der USA.

Al-Scharaa war erst am Freitag von der Terrorliste der USA gestrichen worden, womit der Besuch bei Trump erst möglich wurde.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.