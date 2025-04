Nach israelischen Luftangriffen

Nach Angriffen auf Drusen greift Israel Syrien militärisch an (Archivbild). (Omar Sanadiki/AP/dpa)

Das Außenministerium erklärte, man verbitte sich jede Einmischung anderer Länder. Israel hatte erklärt, der Einsatz habe als Warnung an Extremisten gedient, die weitere Angriffe auf Drusen in Sahnaja geplant hätten. In der Stadt waren Gefechte zwischen Kräften, die mit den neuen syrischen Behörden in Verbindung stehen, und drusischen Kämpfern ausgebrochen. Mindestens elf Menschen wurden getötet. Bereits gestern hatte es Tote gegeben.

Auslöser des Konflikts war eine Tonaufnahme, in der sich ein Mann abfällig über den Propheten Mohammed äußerte. Die Aufnahme wurde einem drusischen Geistlichen zugeschrieben. Dieser bestritt allerdings, damit etwas zu tun zu haben.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.