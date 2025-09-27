Damaskus
Syrische Justiz erlässt Haftbefehl gegen Ex-Machthaber Assad
Die Justizbehörden in Syrien haben einen Haftbefehl gegen den gestürzten Ex-Diktator Assad erlassen.
Assad, der sich im Exil in Russland befinden soll, werde vorsätzlicher Mord und Folter mit Todesfolge zur Last gelegt, hieß es. Der Haftbefehl solle unter anderem eine Interpol-Fahndung ermöglichen.
Diese Nachricht wurde am 28.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.