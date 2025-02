Paris

Syrischer Außenminister erstmals seit Sturz von Assad in EU gereist

Der syrische Außenminister al-Schibani nimmt heute an einer internationalen Konferenz in Paris zur Zukunft seines Landes teil. Er ist der erste Vertreter seines Staats seit dem Sturz von Machthaber al-Assad, der in die Europäische Union gereist ist.