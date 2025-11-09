Washington
Syrischer Übergangspräsident al-Scharaa soll Beitritt zur Anti-IS-Koalition unterzeichnen

Der syrische Übergangspräsident al-Scharaa soll bei seinem Besuch in den USA ein Beitrittsabkommen seines Landes zur Koalition gegen den sogenannten Islamischen Staat unterzeichnen.

    In this photo, released by the Syrian Presidency Press Office, Syrian President Ahmad al-Sharaa, right, meets with representatives of Syrian American organizations in Washington, Saturday, Nov. 8, 2025. (Syrian Presidency Press Office via AP)
    Syria Washington Visit (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Syrian Presidency Press Office)
    Das teilte der US-Syriengesandte Barrack mit. Die internationale Koalition gegen die Dschihadistenmiliz wird von den USA geführt. Al-Scharaa wird morgen in Washington von US-Präsident Trump empfangen. Bei den Gesprächen soll es neben dem Kampf gegen islamistischen Terror auch um finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau Syriens und um einen möglichen US-Luftwaffenstützpunkt nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus gehen.
    Der Besuch al-Scharaas ist der erste offizielle Besuch eines syrischen Staatschefs in den USA seit 80 Jahren.
