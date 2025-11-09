Syria Washington Visit (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Syrian Presidency Press Office)

Das teilte der US-Syriengesandte Barrack mit. Die internationale Koalition gegen die Dschihadistenmiliz wird von den USA geführt. Al-Scharaa wird morgen in Washington von US-Präsident Trump empfangen. Bei den Gesprächen soll es neben dem Kampf gegen islamistischen Terror auch um finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau Syriens und um einen möglichen US-Luftwaffenstützpunkt nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus gehen.

Der Besuch al-Scharaas ist der erste offizielle Besuch eines syrischen Staatschefs in den USA seit 80 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.