Mexiko
Tag der Toten: Rund 1,5 Millionen Menschen bei Parade in Mexiko-Stadt

In Mexiko-Stadt haben rund 1,5 Millionen Menschen mit einer farbenfrohen Parade den Tag der Toten, den Día de los Muertos, gefeiert.

    Kostümierte Teilnehmer marschieren bei der jährlichen Parade zum Tag der Toten in Mexiko-Stadt. Menschen mit skelettähnlich-angemalten Gesichtern ziehen über eine Straße
    Zum Tag der Toten werden in Mexiko in den Häusern und Wohnungen Altäre aufgestellt und geschmückt. Die Unesco nahm den Brauch 2008 in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf. (Claudia Rosel / AP / dpa)
    Tausende Kostümdarsteller zogen mit geschmückten Wagen durch die Straßen. Während der Tag selbst eine lange Tradition hat, ist der Umzug in Mexiko-Stadt erst seit 2016 ein Bestandteil der Feierlichkeiten. Er geht auf eine Szene aus dem James-Bond-Film "Spectre" aus dem Jahr 2015 zurück. Inspiriert von einer im Film vorkommenden Parade zum Tag der Toten schuf das Ministerium für Tourismus diese zunächst als Touristenattraktion.
    Am 1. und 2. November kommen in Mexiko indigenen Traditionen zufolge die Seelen von verstorbenen Familienmitgliedern aus dem Jenseits zu Besuch.
    Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.