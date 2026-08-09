Morgen im Norden bewölkt und von der Nordsee bis nach Mecklenburg-Vorpommern etwas Regen. Im Tagesverlauf im Süden und Osten einzelne Schauer und Gewitter. Im Nordwesten und Norden zwischen 20 und 29 Grad, sonst heiß bei 30 bis 36 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Westen und Südwesten vielfach sonnig, sonst wechselnd bewölkt, an der Nordsee etwas Regen möglich. Am Alpenrand einzelne Gewitter. 19 bis 34 Grad.
Am Dienstag im Westen und Südwesten vielfach sonnig, sonst wechselnd bewölkt, an der Nordsee etwas Regen möglich. Am Alpenrand einzelne Gewitter. 19 bis 34 Grad.
Diese Nachricht wurde am 09.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.