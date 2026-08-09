Wetter
Tagsüber häufig sonnig, bis zu 35 Grad

Das Wetter: Tagsüber neben einigen Wolkenfeldern häufig sonnig. Im südlichen Bergland erst Quellwolken, dann vereinzelte Schauer und Gewitter. Verbreitet heiß bei Höchstwerten zwischen 30 und 35 Grad, im äußersten Norden und an der See 24 bis 29 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen im Norden bewölkt und von der Nordsee bis nach Mecklenburg-Vorpommern etwas Regen. Im Tagesverlauf im Süden und Osten einzelne Schauer und Gewitter. Im Nordwesten und Norden zwischen 20 und 29 Grad, sonst heiß bei 30 bis 36 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag im Westen und Südwesten vielfach sonnig, sonst wechselnd bewölkt, an der Nordsee etwas Regen möglich. Am Alpenrand einzelne Gewitter. 19 bis 34 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 09.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.