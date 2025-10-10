Wetter
Tagsüber im Nordosten bewölkt, im Südwesten teils heiter, 13 bis 18 Grad

Das Wetter: Nachtsmeist stark bewölkt oder bedeckt, im Norden und Osten stellenweise etwas Regen oder Sprühregen. Im Westen und Süden gebietsweise Nebel. Tiefsttemperaturen 12 bis 4 Grad. Am Tage viele Wolken, anfangs auch neblig-trüb. Vor allem im Norden und Osten etwas Nieselregen. Im Südwesten und Richtung Alpen ab Mittag zunehmend heiter, im Bergland sonnig. Höchstwerte 13 bis 18 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag im Südwesten und Richtung Alpen nach Auflösung von Nebel und Hochnebel teils größere Auflockerungen, im Bergland sonnig. Sonst vielfach ganztags bedeckt, im Norden und Osten auch etwas Sprühregen. 14 bis 18 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.