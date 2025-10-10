Wetter

Tagsüber im Nordosten bewölkt, im Südwesten teils heiter, 13 bis 18 Grad

Das Wetter: Nachtsmeist stark bewölkt oder bedeckt, im Norden und Osten stellenweise etwas Regen oder Sprühregen. Im Westen und Süden gebietsweise Nebel. Tiefsttemperaturen 12 bis 4 Grad. Am Tage viele Wolken, anfangs auch neblig-trüb. Vor allem im Norden und Osten etwas Nieselregen. Im Südwesten und Richtung Alpen ab Mittag zunehmend heiter, im Bergland sonnig. Höchstwerte 13 bis 18 Grad.