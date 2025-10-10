Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Südwesten und Richtung Alpen nach Auflösung von Nebel und Hochnebel teils größere Auflockerungen, im Bergland sonnig. Sonst vielfach ganztags bedeckt, im Norden und Osten auch etwas Sprühregen. 14 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.