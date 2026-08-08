Szene aus der Stadt Naha in der japanischen Präfektur Okinawa (NTV-NNN via AP)

In ‌der Präfektur ⁠Okinawa waren rund 14.000 ⁠Haushalte ohne Strom, wie die Behörden mitteilten. Die Fluggesellschaften ANA und Japan Airlines strichen Flüge in die Region. Auch in Taiwan wurden mehr als 60 internationale Flüge abgesagt. Der Wirbelsturm erreichte Windgeschwindigkeiten von bis zu 162 Stundenkilometern, in Böen von bis zu 216 Stundenkilometern. Der Taifun soll in den kommenden Tagen auf ⁠die ⁠Ostküste Chinas treffen.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.