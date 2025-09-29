Er traf in der nördlichen Provinz Nghe An auf Land und zerstörte Häuser sowie Strommasten. Ein Mensch ertrank nach Behördenangaben bei Überschwemmungen. Außerdem werden 12 Fischer vermisst, deren Boote in der aufgewühlten See untergingen. Vor der Ankunft des Sturms waren fast 29.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden.
"Bualoi" war zuvor über Teile der Philippinen gezogen. Dort und in Taiwan waren vor wenigen Tagen bereits durch den Taifun "Ragasa" insgesamt 27 Menschen ums Leben gekommen. Auch der Süden Chinas war betroffen.
