Staatlichen Medien zufolge gelten zudem 17 Fischer als vermisst, deren Boote in der aufgewühlten See untergingen. Zahlreiche Häuser seien zerstört worden. Die Behörden meldeten zudem Überschwemmungen und Erdrutsche. Vielerorts fiel der Strom aus. Vor der Ankunft des Taifuns waren fast 29.000 Menschen in Vietnam in Sicherheit gebracht worden.
"Bualoi" war zuvor über Teile der Philippinen gezogen. Dort erhöhte sich die Zahl der Todesopfer inzwischen auf 27.
Diese Nachricht wurde am 29.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.