Überschwemmungen in Vietnam (--- / VNA / XinHua / dpa / ---)

Er traf mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern auf die zentralvietnamesische Küste, wie die Regierung des Landes mitteilte. Dort wurden bereits tausende Menschen in Sicherheit gebracht.

Zuvor hatte der Tropensturm auf den Philippinen Verwüstungen angerichtet. Mindestens 140 Menschen kamen nach Behördenangaben ums Leben; rund 120 wurden zuletzt vermisst. Die Regierung verhängte für die betroffenen Gebiete den Notstand. Dieser gilt auch für Regionen, die von dem erwarteten neuen Taifun "Uwan" betroffen sein dürften. Er wird laut dem philippinischen Wetteramt Anfang der kommenden Woche die Hauptinsel Luzon treffen. Der Sturm hat demnach das Potenzial für einen besonders zerstörerischen "Supertaifun".

Diese Nachricht wurde am 06.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.