Nationalfeiertag

Taiwans Präsidentin mahnt zu Frieden in der Taiwanstraße. (Chiang Ying-ying/AP/dpa)

Die internationale Gemeinschaft müsse verstehen, dass Stabilität in der Meerenge zwischen Taiwan und der Volksrepublik China ein unverzichtbarer Bestandteil der globalen Sicherheit sei. Die Menschen in Taiwan erinnern heute an den Aufstand von 1911 in Wuchang, der zum Ende des chinesischen Kaiserreichs und schließlich zur Gründung der Republik China führte. Dies ist der offizielle Name Taiwans. Die Volksrepublik China sieht Taiwan als Teil ihres Territoriums an und demonstriert in der Taiwanstraße immer wieder ihre militärische Macht.

