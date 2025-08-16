Afghanistan

Anhänger der Taliban feiern in Kabul die Machtübernahme der Islamisten vor vier Jahren. (AFP / WAKIL KOHSAR)

Das Volk sei mit islamischen Gesetzen vor Korruption, Unterdrückung, Drogen und Raub bewahrt worden, hieß es in einer bei Feierlichkeiten in Kabul verlesenen Erklärung von Taliban-Chef Achundsada. Er sprach von göttlichen Segnungen, die die Menschen nicht vergessen sollten. Bundesaußenminister Wadephul forderte indes die Achtung der Menschenrechte und insbesondere der Frauenrechte in dem Land.

Die Taliban hatten im August 2021 weite Teile Afghanistans in einer Blitzoffensive erobert. Sie nutzten dazu den Abzug der USA und ihrer Verbündeten.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.