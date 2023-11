Ein Operationsteam arbeitet an einer Operation am Knie (imago/Rupert Oberhäuser)

Die zweite Gesprächsrunde in Potsdam zwischen Verdi und dem Deutschen Beamtenbund sowie Arbeitgebern ist auf zwei Tage angesetzt. Die Gewerkschaften verlangen10,5 Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 500 Euro mehr monatlich, sowie einen Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro. Die Arbeitgeberseite hatte das bereits in der ersten Runde abgelehnt, jedoch kein Angebot vorgelegt.

Die Verhandlungen werden für rund 1,1 Millionen Tarifbeschäftigte der Bundesländer außer Hessen geführt.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.