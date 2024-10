Der Tarzan-Darsteller Ron Ely ist tot. (AP / Reed Saxon)

Wie seine Familie erst jetzt mitteilte, starb er bereits Ende September im Alter von 86 Jahren in Santa Barbara im US-Bundesstaat Kalifornien. Einem breiteren Publikum bekannt wurde Ely durch seine Rolle als Tarzan in der gleichnamigen Serie des Senders NBC in den 1960er Jahren. In Deutschland strahlte das ZDF die Serie Anfang der 1970er Jahre aus.

