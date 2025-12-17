Das gab die Behörde nach den ersten Ermittlungen bekannt. Nick Reiner war am Sonntagabend festgenommen worden, nachdem die Polizei das getötete Paar in deren Haus entdeckt hatte. Reiner hatte als Regisseur mit Filmen wie "Harry und Sally" und "Stand by me" Erfolge gefeiert. Der jetzt beschuldigte Sohn hatte wiederholt öffentlich über seine Drogensucht gesprochen. Er konnte bislang aus medizinischen Gründen noch nicht vor Gericht erscheinen.
Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.