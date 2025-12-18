Agrarwirtschaft

Während des EU-Gipfels wurden Brände gelegt und Pyrotechnik gezündet. (AP / Marius Burgelman)

Polizisten setzten Wasserwerfer und Tränengas ein, nachdem Demonstranten versucht hatten, Absperrungen zu durchbrechen. Zudem wurden Brände gelegt und Pyrotechnik gezündet. Mitarbeiter des Europaparlaments wurden aus Sicherheitsgründen in andere Gebäude geschickt.

Das Mercosur-Abkommen ist Thema beim EU-Gipfel in Brüssel. Die Landwirte lehnen den Handelspakt ab, weil sie Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika fürchten.

Deutschland drängt auf eine Unterzeichnung der Vereinbarung. Frankreich fordert dagegen eine Schutzklausel für die Landwirtschaft. Italien will das Abkommen unterstützen, sobald Bedenken der Landwirte ausgeräumt sind. Polen und Ungarn waren zuletzt gegen das Mercosur-Abkommen. Zusammen könnten die vier Länder den Abschluss verhindern.

