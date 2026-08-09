Christopher Street Day in Braunschweig - Tausende Menschen ziehen durch die Stadt. (picture alliance / dpa / Michael Matthey)

Nach einer vorläufigen Schätzung der Polizei demonstrierten rund 6.000 Menschen für die Rechte von lesbischen, schwulen und anderen queeren Menschen. Das seien deutlich mehr als in den vergangenen Jahren - als es zwischen 4.500 und 5.000 Teilnehmende gab. Nach Angaben der Polizei verlief der Demonstrationszug friedlich.

Nach dem Anschlag am Rande des Berliner CSD Ende Juli wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Einige Straßen in Braunschweig wurden abgeriegelt, die Strecke des Umzugs mit mobilen Absperrungen gesichert. Zudem sind deutlich mehr Beamte im Einsatz.

Die jährlich in vielen Städten und Ländern organisierten CSD-Kundgebungen erinnern an den 28. Juni 1969, als die Polizei die Schwulenbar "Stonewall Inn" in New York stürmte. Der Einsatz löste einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transpersonen aus.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.