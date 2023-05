Anhänger der Pakistanischen Demokratischen Bewegung, versammeln sich, um an einer Kundgebung teilzunehmen. (AP / Anjum Naveed)

Die rund 7.000 Teilnehmer folgten damit einem Aufruf des Regierungsbündnisses. Sie drängten dabei in das abgesperrte Regierungsviertel, in dem sich auch das Oberste Gericht des Landes befindet. Der Protest blieb aber friedlich.

Das Gericht hatte am vergangenen Mittwoch die Freilassung Khans bis auf weiteres angeordnet. Die pakistanische Staatsanwaltschaft wirft dem Oppositionsführer unter anderem Korruption und Geldwäsche vor. Er weist die Anklage als politisch motiviert zurück. Nach Khans Verhaftung in der vergangenen Woche hatte es in mehreren Städten Zusammenstöße seiner Anhänger mit der Polizei gegeben.

