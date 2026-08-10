Nach CSD-Anschlag

Solidaritätsmarsch für queere Menschen in Köln (picture alliance / dpa / Roberto Pfeil)

Nach Angaben des Vereins Cologne Pride nahmen rund 10.000 Menschen an einem Protestzug teil. Der Verein erklärte, queere Strukturen und queeres Leben müssten gestärkt werden, um der wachsenden Queerfeindlichkeit in der Gesellschaft zu begegnen. Auch in anderen Städten wurde am Wochenende an den Anschlag erinnert. So feierten unter anderem im Berliner Stadtteil Friedrichshain mehr als 4000 Menschen ein queeres Parkfest, wie der Organisator mitteilte. Die Zusammenkunft habe unter hohen Sicherheitsvorkehrungen stattgefunden.

Vor zwei Wochen war in Berlin ein Attentäter mit einem Auto in eine Menschengruppe am Rande des CSD gefahren. Eine Frau wurde getötet, 31 Menschen wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.