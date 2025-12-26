Winterstürme und Schneeprognosen

Der East River in New York (Archivbild) (picture alliance / dpa / Alexandra Schuler)

Tausende Flüge sind verspätet, rund 1.500 wurden von den Gesellschaften bereits annulliert. Dem Fernsehsender ABC zufolge betrifft dies sowohl die drei Flughäfen von New York als auch den Flughafen Philadelphia. Die Nationale Wetterbehörde erwartet für die Region bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. Das wäre so viel wie seit vier Jahren nicht mehr. Sie warnt zudem vor Stromausfällen.

Für den zuletzt stark von Regenfällen und Stürmen getroffenen Bundesstaat Kalifornien sagen die Meteorologen inzwischen nachlassende Schauer voraus. Dort sind infolge von Erdrutschen und Überschwemmungen in manchen Regionen ganze Straßenzüge von Schlamm überzogen. Lokalen Medienberichten zufolge kamen zwei Menschen ums Leben.

