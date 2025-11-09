Nico Semsrott startet Kampagne

Demonstranten bei der PRÜF-Auftakt-Demo zum Start einer Kampagne des Satirikers Nico Semsrott für die Prüfung aller als rechtsextrem eingestuften Parteien. (IMAGO / Future Image / IMAGO / Christopher Tamcke)

Das müsse für alle gelten, die vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall oder als gesichert rechtsextrem eingestuft würden, erklärten die Organisatoren, darunter der Politiker und Kabarettist Nico Semsrott. Die Hamburger Kundgebung sei Auftakt zu weiteren Veranstaltungen gewesen. Künftig solle es in allen Landeshauptstädten so lange jeden zweiten Samstag im Monat Demonstrationen geben, bis der Bundesrat entsprechende Anträge stelle.

Das Bundesverfassungsgericht wird nicht von sich aus tätig. Verfahren gegen Parteien können nur vom Bundestag, Bundesrat oder von der Bundesregierung eröffnet werden.

