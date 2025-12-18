Brüssel
Tausende Landwirte demonstrieren gegen Mercosur-Abkommen

Am Rande des EU-Gipfels haben in Brüssel Landwirte gegen die Unterzeichnung eines Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten demonstriert.

    Landwirte blockieren mit ihren Traktoren eine Hauptstraße während einer Demonstration beim Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs anlässlich des EU-Gipfels in Brüssel.
    Bauerndemonstration in Brüssel (AFP / NICOLAS TUCAT)
    Die Polizei sprach am Mittag von mehreren tausend Teilnehmern, die meisten von ihnen aus Frankreich. Polizisten blockierten den Zugang zum EU-Viertel. Die Proteste richten sich gegen geplante Einschnitte bei den EU-Fördergeldern für die Landwirtschaft und gegen neue Vorschriften. Bauernverbände warnten vor einer aus ihrer Sicht unfairen Konkurrenz aus Südamerika.
    Die Staats- und Regierungschefs wollten bei ihrem Treffen darüber beraten, ob EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen das Abkommen am Samstag unterzeichnen soll.
    Diese Nachricht wurde am 18.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.