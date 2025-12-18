Während des EU-Gipfels wurden Brände gelegt und Pyrotechnik gezündet. (AP / Marius Burgelman)

Zudem wurden Brände gelegt und Pyrotechnik gezündet. Während die Veranstalter von rund 10.000 Demonstranten sprachen, zählte die Polizei etwa 7.300 Personen und hunderte Traktoren.

Der EU-Gipfel berät derzeit über das geplante Freihandelsabkommen. Die Landwirte lehnen es ab, weil sie unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe fürchten. Zudem haben die Bauern Sorge, dass sie künftig weniger Geld aus dem EU-Haushalt bekommen könnten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte nach einem Treffen mit Vertretern der Landwirte, diese brauchten in Zeiten der Unsicherheit Verlässlichkeit und Unterstützung. Europa werde immer hinter ihnen stehen.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.