Frankfurt am Main

Tausende Iranerinnen und Iraner haben Reza Pahlavi bei dessen Auftritt im Frankfurter Ostpark gefeiert. (picture alliance / dpa / Anabel Giesbert)

Nach Polizeiangaben zogen etwa 9.000 Menschen friedlich durch die Innenstadt. Zu der anschließenden Großkundgebung im Ostpark versammelten sich demnach etwa 20.000 Unterstützer Pahlavis. Die Versammlungen verliefen bis zum Nachmittag weitgehend friedlich und ohne größere Zwischenfälle.

Pahlavi erklärte bei der Preisverleihung, er sehe seine Rolle als Brückenbauer. Er werde die Auszeichnung eines Tages in die Hände des iranischen Volkes legen - "nicht auf ausländischem Boden, sondern in unserer Hauptstadt Teheran". Weiter erklärte er: "Die islamische Republik ist nicht die legitime Regierung des Iran." Pahlavi hatte sich als Übergangsführer für den Fall eines Regimesturzes in Teheran ins Spiel gebracht.

Strack-Zimmermann: Pahlavi steht für Selbstbestimmung des iranischen Volks

Die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann hob hervor, Pahlavi habe immer gesagt, dass das iranische Volk selbst über seine Zukunft entscheide. Der Frankfurter Bürgermeister Kößler sagte bei der Preisverleihung, die Auszeichnung sei den Menschen gewidmet, die gegen das Regime demonstriert hätten und auf brutalste Weise getötet worden seien.

Kontroverse Debatte um Pahlavi-Teilnahme

Pahlavi ist ein Sohn des 1979 gestürzten Schahs und lebt im Exil in den USA. Kritiker werfen ihm unter anderem vor, sich nicht von den Taten seines Vaters Mohammad Reza Pahlavi distanziert zu haben. An einer Gegendemonstration gegen Pahlavi beteiligten sich laut Polizei allerdings nur wenige Menschen. Die Polizei sprach am frühen Nachmittag von etwa 20 Teilnehmern, die sich am Roßmarkt eingefunden hatten.

Dass Reza Pahlavi den Preis entgegennehme, der dem iranischen Volk gewidmet sei, sorge für eine breite Kontroverse, sagt der Hessen-Korrespondent des Deutschlandfunks, Gregor Lischka . Kritisch gesehen werde etwa, dass Pahlavi immer noch für eine monarchistische Tradition statt für republikanische Werte stehe. Außerdem seien viele heutige Exil-Iraner bereits in der Zeit des Schahs vor politischer Verfolgung und Folter aus dem Iran geflohen. Mehrere iranische Organisationen hätten daher vor der Verleihung Druck auf die Veranstalter und die Stadt Frankfurt ausgeübt, die die Paulskirche an die Friedrich-Naumann-Stiftung vermietet habe. Auch die Frankfurter Kulturdezernentin Hartwig (SPD) sprach von einer "unglücklichen Entscheidung" und blieb der Veranstaltung fern.

Freiheitspreis wird seit 20 Jahren verliehen

Der Freiheitspreis wird seit 2006 alle zwei Jahre für herausragendes Engagement zugunsten einer liberalen Bürgergesellschaft verliehen. Preisträger waren zuletzt die Verlegerin Friede Springer (2020), die slowakische Juristin, Umweltaktivistin und sozialliberale Politikerin Zuzana Caputová (2022) und der russische Journalist und Oppositionelle Vladimir Vladimirovich Kara-Murza (2024).

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.